رئيس غرفة ينبع يهنئ القيادة بذكرى البيعة السابعة

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أشاد بما شهدته المملكة من تطور ونمو

رفع رئيس غرفة ينبع أحمد بن سالم الشغدلي، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة المباركة.

وقال: إنه تطل علينا هذه الأيام المباركة ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً، وهي الذكرى السابعة لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد ومبايعته ملكا للمملكة العربية السعودية وهي ذكرى الانطلاق بالمملكة إلى الريادة في شتى المجالات.

وأضاف "الشغدلي": "لقد شهدنا في السنوات السبع الماضية تطوراً ونمواً وتحولاً كبيراً على كل الأصعدة في مناطق المملكة بلا استثناء، وهو تحول يجسد معاني الإخلاص في خدمة الوطن والمواطنين وفق رؤية السعودية الطموحة 2030 التي تنشد المستقبل الأفضل لأبناء المملكة من خلال استثمار طاقاتهم وقدراتهم لبناء الوطن الأمر الذي استطاعت معه بلادنا بجهود وتوجيهات قيادتها الرشيدة وهمة وسواعد أبنائها أن تتخطى كل التحديات وتحدث تحولا اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق ساهم في أن تخطو مملكتنا العزيزة خطوات رائدة عززت من مكانتها الإقليمية والدولية وجعلتها تحقق المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية بشتى أنواعها".

وتابع رئيس غرفة ينبع: "تحل علينا هذه الذكرى الغالية فيما يسعى خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بكل قوة وعزم وحزم إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادله الحب والولاء في صورة تجسد أسمى معاني التفاف الشعب حول القيادة".

وواصل قائلاً: "إن عطاءات الملك سلمان تتوج في ذكراها السابعة مسيرة الإنجاز المستمر، داعياً الله أن يحفظ الملك سلمان وولي عهده الأمين، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه إنه ولي ذلك والقادر عليه.