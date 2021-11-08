"المالكي": مهرجان "حكايات الليث" يسعى لإدخال البهجة والسرور على الأهالي.. والبلدية تقوم بدورها

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جارٍ العمل على تهيئة الموقع المقترح على الطريق الدولي "جدة - جازان"

‬شرعت بلدية محافظة الليث مؤخراً بأعمال تهيئة وتسوية الموقع المقترح والكائن على الطريق الدولي (جدة - جازان) بجوار المركز الحضاري بمساحة تبلغ 45 ألف متر مربع.

يأتي هذا في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، ورغبةً من محافظ الليث بإقامة فعاليات مهرجان ترفيهي بالمحافظة.

وصرّح رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي لـ"سبق" بأن المهرجان يسعى إلى إدخال البهجة والسرور على أهالي المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل دور السياحة الداخلية وجذب الاستثمارات من خلال إقامة فعاليات وأنشطة "ترفيهية وثقافية ورياضية" متميزة، بما يسهم في نهاية المطاف في دعم وتعزيز برامج ومخرجات رؤية 2030.

وفي هذا الصدد، قامت بلدية محافظة الليث بطرحه كفرصة استثمارية مؤقتة ضمن "نظام فرص" للاستثمار البلدي؛ وذلك تماشياً مع الأنظمة واللوائح البلدية الصادرة مؤخراً حيال ذلك.

يُشار إلى أن مهرجان "حكايات الليث" المزمع إقامته نهاية الشهر الجاري ويستمر لمدة 3 إلى 6 أشهر، عبارة عن محطات للفعاليات والتسوق ويقام على مساحة تقدّر بـ45 ألف متر مربع، ويركّز على وجود قرية تراثية مستدامة مبنية على طراز الموروث العمراني للمحافظة بجانب الجوانب الأخرى في المهرجان، وهي: حكاية الحي التراثي، وهي منطقة تحاكي الزمن الجميل مؤسسة من عدة مباني ويقام عليها مسابقة بين المراكز التابعة للمحافظة في الموروث التراثي قبل عشرات السنين لكل مركز من يسرد الحياة الاجتماعية في تلك الفترة، وصنع في المملكة، حيث تدور فكرته حول استقطاع الموهوبين من شباب وشابات المنطقة المحترفين لمهارة فنية لاستخراج منتج جمالي عالي الجودة يتم بيعه وتقديمه للسائحين من داخل وخارج المملكة.

إلى هذا تحتوي منطقة "صغارنا" على قرية المحترفين الصغار من خلال التعليم بالترفيه، ومنطقة الحصاد لما تشتهر به منطقة الليث في الزراعة ومنطقة للمزارعين لبيع منتجاتهم وتعليم حرفة الزراعة للعوائل، ومنطقة منحل العسل أيضاً لما تشتهر به المنطقة وسيتم تخصيص مناطق لبيع العسل

وسيقام معرض السيدة الأولى، وهو معرض فيه بعض الخصوصية النسائية ويشتمل على كل مستلزمات النساء في عالم الأناقة، وتجربة القيادة، من خلالها يتم تقديم فرصة للنساء على وجه الخصوص لتجربة القيادة والتدريب، إلى جانب التحدي والإثارة وهي منطقة خاصة بالمغامرات الشبابية والسيارات المعدلة واستعراض الدراجات الهوائية مع منطقة للسكيت بورد، ومنطقة الألعاب الكهربائية؛ وتحتوي على مدينة ألعاب مقامة على مساحة أكثر من 20 ألف متر مربع، بالإضافة إلى كنوز البحر نظراً لأهمية الليث من ناحية الصيد ووجود عدد من الصيادين القدامى، فقد تم تخصيص منطقة لسرد قصة الليث مع البحر وصيد الأسماك.

وسيتم العمل على جولات سياحية، حيث تعتبر هذه الفعالية ركيزة مهمة في المهرجان حيث سيتم من خلالها استقطاب الزوار من خارج منطقة الليث للتعرف على المناطق السياحية الجميلة مثل وادي ذهب ووادي الليث والعين الحارة والجزر المترامية مثل جزيرة جبل الليث.