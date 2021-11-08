طالبت الأمم المتحدة بالتحقيق.. منظمة فلسطينية: إسرائيل تتجسس علينا بـ«بيجاسوس»

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طالبت منظمة حقوقية فلسطينية، الإثنين، الأمم المتحدة بالتحقيق في تعرض نشطاء فلسطينين بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل للقرصنة باستخدام برنامج تجسس تنتجه شركة التكنولوجيا الإسرائيلية «إن.إس.أو».

وقال رئيس مؤسسة الحق لحقوق الانسان في رام الله تحسين عليان: «نطالب وسنبقى نطالب ونستمر في هذه المطالبة لأن الأمر خطير، ويستحق التحرك العاجل لحماية العاملين في هذه المؤسسات والمؤسسات نفسها بالأساس».

وأضاف :«نطالب الأمم المتحدة والمقررين الخاصين» ببدء تحقيق لكشف الطرف الذي يقف وراء استخدام هذا البرنامج على هواتف نشطاء حقوق الإنسان، وهو أمر يعرض حياتهم للخطر«.

يشار إلى أن ثلاثة من الناشطين الفلسطينيين المخترقة هواتفهم هم أعضاء في منظمات المجتمع المدني التي أعلنها وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس «منظمات إرهابية».

واستخدمت إسرائيل برنامج التجسس «بيجاسوس» الذي تنتجه شركة «إن إس أو» في التجسس على الهواتف المحمولة لستة نشطاء اجتماعيين فلسطينيين ونشطاء حقوقيين، حسبما أفادت ثلاث هيئات دولية قامت بفحص هواتفهم.

لكن صحيفة «هآرتس» العبرية، ذكرت في المقابل أن أربعة من الهواتف المخترقة ببرنامج التجسس «بيجاسوس» تحمل أرقاما إسرائيلية وأصحابها من سكان القدس الشرقية ويحملون بطاقات هوية إسرائيلية، معتبرة ذلك أول دليل على المراقبة باستخدام البرنامج ضد أرقام هواتف إسرائيلية.

في حين أكدت منظمة العفو الدولية ومنظمة سيتيزن لاب المتخصصة في مراقبة أمن الإنترنت اليوم أن الهواتف المحمولة الخاصة بستة نشطاء حقوقيين فلسطينيين في الضفة الغربية تعرضت للاختراق باستخدام برنامج «بيجاسوس» الذي تنتجه مجموعة التكنولوجيا الإسرائيلية (إن.إس.أو).

وتواترت المعلومات الجديدة في أعقاب خطوة اتخذتها وزارة التجارة الأمريكية بإدراج الشركة على القائمة السوداء في الأسبوع الماضي، وسط مزاعم تتعلق باستخدام برامج التجسس التي تنتجها في استهداف صحفيين ونشطاء حقوقيين ومسؤولين حكوميين في عدة دول.

وتقوم (إن.إس.أو)، التي أعربت عن استيائها الشديد من الخطوة الأمريكية، بتصدير منتجاتها بموجب تراخيص ممنوحة لها من وزارة الدفاع الإسرائيلية وتقول إنها لا تبيعها إلا لوكالات إنفاذ القانون وأجهزة المخابرات وإنها تتخذ إجراءات للحد من الانتهاكات.