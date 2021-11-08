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«تعليمي طنطا» يستقبل 12 ألف مريض بعياداته الخارجية خلال أكتوبر

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«تعليمي طنطا» يستقبل 12 ألف مريض بعياداته الخارجية خلال أكتوبر «تعليمي طنطا» يستقبل 12 ألف مريض بعياداته الخارجية خلال أكتوبر

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أكد الدكتور محمود .كى رئيس جامعة طنطا، مواصلة مستشفيات جامعة طنطا تقديم خدماتها العلاجية لجميع المرضي المترددين عليها من محافظات الدلتا بدعم ورعاية الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات.

أوضح عميد طب طنطا الدكتور أحمد غنيم، الإثنين، حرص المستشفى التعليمي العالمي على تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة لجميع المرضى في ضوء معايير الجودة العالمية تزامنا مع رؤية 2030 وتقليل معاناة المرضى والتخفيف عنهم.

قال مدير المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا الدكتور محمود سليم، اليوم الإثنين، أن العيادات الخارجية الصباح والمسائية بالمستشفى استقبلت 12 ألف مريض خلال شهر أكتوبر الماضي وتم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لهم في مختلف التخصصات التي شملت المخ والأعصاب والأوعية الدموية والرمد والباطنة والتجميل والسمنة والعظام وجراحات الجهاز الهضمي وجراحات الأطفال والقلب والصدر والتخاطب.

المصرى اليوم

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