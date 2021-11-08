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تأجيل محاكمة 4 متهمين بالقتل واستعراض القوة بالجمالية إلى 10 يناير

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تأجيل محاكمة 4 متهمين بالقتل واستعراض القوة بالجمالية إلى 10 يناير تأجيل محاكمة 4 متهمين بالقتل واستعراض القوة بالجمالية إلى 10 يناير

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 4 متهمين بالقتل العمد واستعراض القوة في الجمالية لجلسة 10 يناير. صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم القتل العمد، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

المصرى اليوم

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