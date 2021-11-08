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الذهب في الكويت مساء اليوم الإثنين 8-11-2021

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أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الإثنين 8-11-2021 الذهب في الكويت مساء اليوم الإثنين 8-11-2021

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تقدم المصري اليوم لمتابعيها أسعار الذهب اليوم في الكويت، ويحرص متابعي الذهب في الكويت على متابعة الأسعار سواءًا في أو وكذلك الأسعار في البورصات العالمية بالإضافة إلى أسعار الذهب في الكويت.

وعادت البورصات العالمية اليوم الإثنين للعمل في بداية الأسبوع الجديد بعد انتهاء عطلة البورصات العالمية الأسبوعية يومي السبت والأحد.

بلغت أسعار الذهب في الكويت اليوم وفق التسعيرة المحددة رسميًا من وزارة التجارة والصناعة الكويتية ما يلي:

عيار الذهب

دينار كويتي

دولار أمريكي

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في الكويت

17.635 دينار كويتي

58.441 دولار أمريكي

عيار 22 في الكويت اليوم

16.180 دينار كويتي

53.621 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت

15.446 دينار كويتي

51.187 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت

13.239 دينار كويتي

43.875 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت

548.500 دينار كويتي

1817.730 دولار أمريكي

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