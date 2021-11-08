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تقدم المصري اليوم لمتابعيها أسعار الذهب اليوم في الكويت، ويحرص متابعي أسعار الذهب في الكويت على متابعة الأسعار سواءًا في مصر أو السعودية وكذلك الأسعار في البورصات العالمية بالإضافة إلى أسعار الذهب في الكويت.
وعادت البورصات العالمية اليوم الإثنين للعمل في بداية الأسبوع الجديد بعد انتهاء عطلة البورصات العالمية الأسبوعية يومي السبت والأحد.
بلغت أسعار الذهب في الكويت اليوم وفق التسعيرة المحددة رسميًا من وزارة التجارة والصناعة الكويتية ما يلي:
|
عيار الذهب
|
دينار كويتي
|
دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في الكويت
|
17.635 دينار كويتي
|
58.441 دولار أمريكي
|
سعر الذهب عيار 22 في الكويت اليوم
|
16.180 دينار كويتي
|
53.621 دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت
|
15.446 دينار كويتي
|
51.187 دولار أمريكي
|
سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت
|
13.239 دينار كويتي
|
43.875 دولار أمريكي
|
سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت
|
548.500 دينار كويتي
|
1817.730 دولار أمريكي