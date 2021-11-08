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تقدم المصري اليوم لمتابعيها أسعار الذهب اليوم في الكويت، ويحرص متابعي أسعار الذهب في الكويت على متابعة الأسعار سواءًا في مصر أو السعودية وكذلك الأسعار في البورصات العالمية بالإضافة إلى أسعار الذهب في الكويت.

وعادت البورصات العالمية اليوم الإثنين للعمل في بداية الأسبوع الجديد بعد انتهاء عطلة البورصات العالمية الأسبوعية يومي السبت والأحد.

بلغت أسعار الذهب في الكويت اليوم وفق التسعيرة المحددة رسميًا من وزارة التجارة والصناعة الكويتية ما يلي:

عيار الذهب دينار كويتي دولار أمريكي سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في الكويت 17.635 دينار كويتي 58.441 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 22 في الكويت اليوم 16.180 دينار كويتي 53.621 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت 15.446 دينار كويتي 51.187 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 13.239 دينار كويتي 43.875 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت 548.500 دينار كويتي 1817.730 دولار أمريكي

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