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مدرب الجزائر يكشف عن اقتراب نجم محاربي الصحراء للانتقال إلى برشلونة

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مدرب الجزائر يكشف عن اقتراب نجم محاربي الصحراء للانتقال إلى برشلونة مدرب الجزائر يكشف عن اقتراب نجم محاربي الصحراء للانتقال إلى برشلونة

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كشف جمال بلماضى، مدرب منتخب الجزائر، إن مواطنه بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري، قد ينتقل إلى الدوري الإسباني لخوض تجربة احترافية في صفوف نادي برشلونة بعد تولى تشافى مسؤولية تدريب البارسا.

وأضاف مدرب الجزائر في المؤتمر الصحفى الذي عقده للحديث عن مواجهة الجزائر مع جيبوتى وبوركينا فاسو بتفصيفات المونديال أن بونجاح لاعب كبير، ومن بين اللاعبين القلائل الذين استطاعوا كتابة التاريخ في الدوري القطري، وهذا الأمر ليس سهلا.

وقال بلماضي: «البعض يستهين بالدوري القطري، ويعتبره ضعيفا، وهذا الأمر خاطئ، فنحن نتحدث عن بطولة استقطبت الكثير من النجوم العالميين، وأسماء لامعة في كرة القدم، على غرار خاميس ونزونزي والبقية».

وواصل: «برشلونة لم يعد ذلك الفريق الذي أرعب أوروبا، ويضم خيرة اللاعبين على غرار ميسي وإنييستا، بل أصبح يعاني في الفترة الأخيرة، خصوصا من الناحية الهجومية، وهذا الأمر قد يدفع تشافي إلى الاستعانة بخدمات بونجاح».

وختم بلماضي: «تشافي يعرف إمكانيات بونجاح جيدا، وكان يعتمد عليه بصفة أساسية في صفوف السد، لن أتدخل في خياراته خصوصا وأنني لا أعرف أكثر منه، ولكن بونجاح سيكون حلا جيدا».

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