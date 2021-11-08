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Db الألمانية تفوز بإدارة وتشغيل القطار السريع

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Db الألمانية تفوز بإدارة وتشغيل القطار السريع Db الألمانية تفوز بإدارة وتشغيل القطار السريع

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شهد القريق كامل الوزير- وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم مع سكك حديد ألمانيا إتحاد شركات “DB «شركة دويتشه بان للعمليات الدولية وشركة دى بى للأعمال الهندسية والإستشارات لتقديم عرض لتشغيل الخط الأول للقطار الكهربائى السريع»العين السخنة – العاصمة الإدارية –العلمين- مطروح «على أسس اقتصادية وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى السيد الدكتور مهندس/ عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب شركة دويتشه بان للعمليات الدولية السيد /ديتر ميشيل اولى عضو مجلس الإدارة ورئيس المبيعات بالشركة.

وقد أكد السيد الفريق وزير النقل أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لتطوير وتوسعة شبكات السكك الحديدية في والتوسع في انشاء مشروعات الجر الكهربائى، حيث أن الهيئة القومية للانفاق بصدد تنفيذ خطوط القطار الكهربائى السريع بطول إجمالى 1825كم (ركاب & بضائع) والتى تتميز بأنها أسرع وأكثر راحة من القطارات العادية وتم تصميمها لتسمح بسير القطارات على سرعة 250 كم / ساعة كما تتميز بسعة نقل أعلى وتحقق أمان أعلى للركاب كما أنها تعتبر من وسائل النقل الاخضر صديقة البيئة، وتساعد شبكة القطارات على التنمية الاقتصادية وتعزز البنية التحتية للمناطق التي تمر بها مما يساعد على احتواء الزحف العمراني المتوقع .

وقد أضاف الوزير أن شبكة خطوط القطار الكهربائى السريع تتكون من ثلاث خطوط الخط الأخضرويمتد من العين السخنة والذي يعتبر الميناء الرئيسي المحوري للجمهورية على البحر الأحمر وحتى العلمين الجديدة ثم مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط بطول 660 كم، الخط الأزرق ويمتد بطول 925 كم من مدينة السادس من أكتوبر وحتى مدينة الأقصر ثم أسوان ‏، الخط الأحمر ويمتد بطول حوالى 240 كم من محطة قنا حتى الغردقة ثم إلى ميناء سفاجا.

المصرى اليوم

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