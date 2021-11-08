أخبار عاجلة

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نانسي عجرم بين شائعة طلاق و500 ألف مشاهدة لأغنيتها الجديدة

Print
نانسي عجرم بين شائعة طلاق و500 ألف مشاهدة لأغنيتها الجديدة نانسي عجرم بين شائعة طلاق و500 ألف مشاهدة لأغنيتها الجديدة

لاقتراحات اماكن الخروج

استطاعت أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أن تتجاوز ما يزيد عن 500 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام، وهي من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق، وإخراج ليلى كنعان.

وتصدر اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تريند مؤشر البحث الشهير «جوجل»، في أول تعليق على خبر طلاقها من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، قائلة: «الإشاعات موجودة دائما في حياتنا»، وجاء ذلك خلال لقائها مع برنامج «et بالعربي».

ومن المقرر أن تحيي نانسى عجرم حفلا غنائيا، غداً ضمن سلسلة «أمسيات خالدة»، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي

يذكر أن الفنانة اللبنانية قد أحيت حفل الخميس الماضي داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، الذي قدمت من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود

كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب

كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب

«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945

«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945

خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي

خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي