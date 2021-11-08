نانسي عجرم بين شائعة طلاق و500 ألف مشاهدة لأغنيتها الجديدة

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استطاعت أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أن تتجاوز ما يزيد عن 500 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام، وهي من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق، وإخراج ليلى كنعان.

وتصدر اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تريند مؤشر البحث الشهير «جوجل»، في أول تعليق على خبر طلاقها من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، قائلة: «الإشاعات موجودة دائما في حياتنا»، وجاء ذلك خلال لقائها مع برنامج «et بالعربي».

ومن المقرر أن تحيي نانسى عجرم حفلا غنائيا، غداً ضمن سلسلة «أمسيات خالدة»، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي

يذكر أن الفنانة اللبنانية قد أحيت حفل الخميس الماضي داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، الذي قدمت من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة.