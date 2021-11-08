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جامعة حلوان: عدم السماح بدخول غير الحاصلين على لقاح كورونا بدءا من 15 نوفمبر

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جامعة حلوان: عدم السماح بدخول غير الحاصلين على لقاح كورونا بدءا من 15 نوفمبر جامعة حلوان: عدم السماح بدخول غير الحاصلين على لقاح كورونا بدءا من 15 نوفمبر

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واصلت جامعة حلوان حملتها لتطعيم منتسبيها ضد ، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الطبية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، واتحاد الطلاب.

شدد الدكتور ممدوح مهدي على أهمية تلقي اللقاح لسلامة المواطنين والتخفيف من حدة الأعراض والإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى صدور قرار بمنع الدخول لجامعة حلوان لأي شخص لم يتلق التطعيم بدءًا من ١٥ نوفمبر، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، لذا وجب الإسراع في التسجيل والحصول على اللقاح.

كما قدم الدكتور ممدوح مهدي الشكر للأطقم الطبى، على مابذلوه من جهد لتحقيق هذا الهدف في أمان وسلامة تامة في ظل إجراءات احترازية مشددة، بجانب متابعتهم الدورية لمتلقي اللقاح.

أوضح الدكتور محمود عابد أن تم تطعيم ١٠١٧٩٦ من منتسبي جامعة حلوان منهم ٩٩٥٧٦ طالب و١٧٥٤ اداري و٤٦٦ عضو هيئة تدريس وذلك من خلال حملتين متوازيتين بلقاحي استرازينيكا وسينوفاك، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفق توجيهات الدولة والقيادة السياسية الحكيمة التي تحرص على صحة المواطن المصري وتبذل أقصى جهدها لمواجهة هذه الأزمة بحنكة شديدة.

ويذكر أن المقرات أن المقرات المخصصة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا داخل الحرم الجامعى هي قاعة ٣ بالمطعم المركزي لجميع الطلاب والعاملين جرعة الثانية، وقاعة ٤ جرعة أولى، وفي القطاعات الخارجية يتوافر مقرات في كليات التربية الموسيقية والفنون التطبيقية وهندسة المطرية، بالإضافة إلى مقر داخل مبنى رئاسة الجامعة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة .

المصرى اليوم

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