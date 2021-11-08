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ندوات توعوية وتثقيفية ومعرض خيري في اليوم الثاني للأسبوع البيئي في المنوفية

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ندوات توعوية وتثقيفية ومعرض خيري في اليوم الثاني للأسبوع البيئي في المنوفية ندوات توعوية وتثقيفية ومعرض خيري في اليوم الثاني للأسبوع البيئي في المنوفية

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تضمنت فعاليات اليوم الثانى للأسبوع البيئي في جامعة المنوفية 6 ندوات: أولها ندوة بعنوان الصحة النفسية والمجتمع الأفضل حاضرت فيها الدكتورة جيهان سويد أستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي والتربية، وندوة أخرى بعنوان كيفية الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي للدكتورة عبير نزية أستاذ مساعد بقسم التغذية وعلوم الأطعمة والدكتورة بسمة الخطيب أستاذ مساعد بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، وندوة بعنوان ارجنومية الملابس وعلاقتها بملابس ذوى الاحتياجات الخاصة للدكتورة صافيناز النبوى أستاذ مساعد بقسم الملابس والنسيج، وندوة بعنوان تقييم الحالة الغذائية والرعاية الغذائية لمرضى الكلى للدكتورة عزيزة حافظ مدرس مادة بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، وندوة بعنوان كيفية الوقاية من للدكتورة سعدية النحاس مدرس الميكروبيولوجى والمناعة بكلية الصيدلة، وأخيرا ندوة حول تأثير السوشيال ميديا على الإنسان للدكتورة شاريهان الصادق مدرس مادة بقسم الاقتصاد المنزلي والتربية.

كما تم افتتاح معرض المنتجات الملبسية الخيرية وتم عرض الملابس وفساتين الزفاف والسهرة بأسعار زهيدة.

تقام فعاليات الأسبوع البيئي للكلية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبدالرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف صبري عميد الكلية، والدكتورة سهام خضر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبحضور الدكتور رشدى عيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وأمل النجار أمين عام الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلبة وطالبات الكلية.

المصرى اليوم

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