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مصادر سودانية: من المتوقع الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الجديد خلال ساعات

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مصادر سودانية: من المتوقع الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الجديد خلال ساعات مصادر سودانية: من المتوقع الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الجديد خلال ساعات

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كشفت مصادر سودانية مطلعة أنه من المتوقع أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد في السودان.

وقالت المصادر لـ«المصري اليوم»: من المتوقع أن يتم الإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس السيادة مساء اليوم الأثنين أو صباح غدا الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يضم المجلس الجديد للسيادة ١٤ عضوا.

وأشارت المصادر أن الإعلان عن تشكيل الانتقالية «مسألة وقت» ولن تطول كثيرا المشاورات والاتصالات بخصوص تشكيلها- حسب قول المصادر.

كان الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني في تصريحات لقناة «الجزيرة» بنسختها الإنجليزية، مساء الأحد، «لن أكون جزءا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية»، نافيًا مسؤولية الجيش السوداني عن قتل محتجين«، الجيش السوداني لا يقتل المواطنين، وهناك لجان تحقيق لكشف ما حدث».

المصرى اليوم

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