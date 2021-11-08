قائد قوات الدعم السريع بالسودان للمتظاهرين: ملتزمون بإجراء الانتخابات في 2023

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نقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، الإثنين، تصريحات للفريق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع بالسودان حول الوضع الراهن بالبلاد.

ونقلت الوكالة عن «دقلو» تأكيده على «الالتزام الصارم بالتحول الديمقراطي بقيام الانتخابات السودانية في الموعد المحدد في العام ٢٠٢٣».

وأكد«دقلو» خلال البيان أنه يؤكد على «الالتزام التام بتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة وتسهيل سبل الحياة الكريمة للمواطن وتوفير الخدمات الأساسية، وتشكيل حكومة مدنية مستقلة دون وصاية من أحد والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام ومراعاة المصالح العليا لشعبنا.»

وتابع: «لقد تابعتم القرارات الأخيرة التي أصدرها السيد القائد العام للقوات المسلحة والتي جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب والمحافظة على أمن واستقرار البلاد، ووحدة شعبنا وأرضنا، بعد أن فشلت كل محاولات الإصلاح بسبب تمسك وتحكم فئة قليلة بزمام الأمر في البلاد، وانشغالها بالصراع على السلطة وإهمال مطالب الشعب التي عبر عنها في ثورته المجيدة».

وفي رسالة توجه بها إلى المشاركين في التظاهرات السودانية الرافضة لقرارات البرهان: «نؤكد الاحترام الكامل لحق الشباب والشابات في التعبير والتظاهر السلمي الديمقراطي والعمل على حمايته وتأمينه وفقاً للقانون».

وتابع: «نكرر الالتزام بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة».