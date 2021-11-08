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طالب العشرات من حاخامات إسرائيل، بينهم أعضاء بارزون في تيار «الصهيونية الدينية»، بجلب ما تبقى من «اليهود الإثيوبيين» المقيمين في معسكرات الانتظار، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسبما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الإسرائيلية، اليوم، دعا عشرات الخامات في دولة الاحتلال، حكومة نفتالي بينيت، إلى البدء الفوري في جلب آلاف اليهود من إثيوبيا التي تشهد اضطرابات أمنية متصاعدة.

وأضاف الحاخامات اليهود في بيانهم: «نعلم أن الجهات المعنية في الحكومة تبحث الوضع وإمكانيات تسريع هجرة أخواننا الذين ينتظرون الهجرة».

وتابعوا بالقول: ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى «الارتقاء إلى مستوى الأحداث، وجلب كل ما تبقى من يهود إثيوبيا، لأننا إخوة».

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أجرى جلسة طارئة لوزارته، يوم الأربعاء الماضي، لبحث مصير 10 آلاف يهودي يقيمون بما في ذلك في مخيمات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا انتظارا للسماح لهم بالهجرة إلى إسرائيل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، التوسع في الأراضي الفلسطينية، عبر بناء الوحدات الاستيطانية، من جانب وجلب يهود الخارج من جانب آخر.

وحسبما أورده تقرير لشبكة «بي بي سي» الأمريكية قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبمليات إجلاء جوي لمئات اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل، في ديسمبر الماضي، ولا تزال تواصل جلب الآلاف ممن ينتظرون دورهم في قائمة طويلة ضمن سلسلة من عمليات سريّة.