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"العنزي": العهد الميمون شهد الكثير من المنجزات على كل الأصعدة

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"العنزي": العهد الميمون شهد الكثير من المنجزات على كل الأصعدة "العنزي": العهد الميمون شهد الكثير من المنجزات على كل الأصعدة
رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين في الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د. أحمد العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بحلول الذكرى السابعة بتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

وأكد الدكتور "العنزي" أن البلاد شهدت في عهده الميمون الكثير من المنجزات على كل الأصعدة، والتي أظهرت للعالم أجمع ثبات عزيمتها في السعي الدؤوب نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم من خلال تنفيذ رؤيتها المباركة بأعلى معايير الجودة.

ونوّه العنزي بأن القطاع الصحي يحظى باهتمام ورعاية من قيادتنا الرشيدة، من خلال توفير كل الإمكانات لخدمة أبناء هذا الوطن والمقيمين فيه، مشيرًا إلى النجاح بالسبق بإحتواء الجائحة وتحقيق المراتب الأولى.

واختتم "العنزي" تصريحه، سائلاً المولى القدير أن يديم عز خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، معاهدين لهم بالولاء والسمع والطاعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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