أخبار عاجلة

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وفد الأهلي يطير إلى الإمارات لمعاينة فندق وملاعب مونديال الأندية

Print
وفد الأهلي يطير إلى الإمارات لمعاينة فندق وملاعب مونديال الأندية وفد الأهلي يطير إلى الإمارات لمعاينة فندق وملاعب مونديال الأندية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يطير وفد من النادي الاهلى إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس المقبل، بهدف الوقوف علي ملاعب وفنادق الإقامة الخاصة بكأس العالم للأندية الذي سيقام في شهر فبراير المقبل.

ويشارك الأهلي في النسخة المقبلة لمونديال العالم للأندية بوصفه بطلاً للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا التي توج بها علي حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وينتظر أن يضم وفد الأهلى كل من أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بجانب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد منح الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة ، التي أقيمت الجمعة الماضى على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى 2022.‏

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: «واجهنا الزمالك على ملعبه اليوم وحققنا نتيجة جيدة، ‏وجميع لاعبي الأهلي أدوا بروح عالية، وكان فريقنا هو الأفضل على المستوى الفني ‏والخططي».‏

وأضاف المدير الفني: «واجهنا الزمالك بنفس أسلوب وطريقة لعب مباراة الإسماعيلي الأولى ‏في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم».

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل خمسة أهداف، بواقع ثلاثة في الشوط الأول وهدفين في ‏الشوط الثاني، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق أهدافًا أكثر خلال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم ولن تحصل على كل شيء

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب

كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب

مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا

مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا

موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر