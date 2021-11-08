وفد الأهلي يطير إلى الإمارات لمعاينة فندق وملاعب مونديال الأندية

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يطير وفد من النادي الاهلى إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس المقبل، بهدف الوقوف علي ملاعب وفنادق الإقامة الخاصة بكأس العالم للأندية الذي سيقام في شهر فبراير المقبل.

ويشارك الأهلي في النسخة المقبلة لمونديال العالم للأندية بوصفه بطلاً للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا التي توج بها علي حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وينتظر أن يضم وفد الأهلى كل من أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بجانب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد منح الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت الجمعة الماضى على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: «واجهنا الزمالك على ملعبه اليوم وحققنا نتيجة جيدة، ‏وجميع لاعبي الأهلي أدوا بروح عالية، وكان فريقنا هو الأفضل على المستوى الفني ‏والخططي».‏

وأضاف المدير الفني: «واجهنا الزمالك بنفس أسلوب وطريقة لعب مباراة الإسماعيلي الأولى ‏في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم».

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل خمسة أهداف، بواقع ثلاثة في الشوط الأول وهدفين في ‏الشوط الثاني، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق أهدافًا أكثر خلال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم ولن تحصل على كل شيء