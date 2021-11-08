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«التعليم»: مشاركة 5 طلاب بالمسابقة الدولية في مجال تطبيقات «مايكروسوفت»

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«التعليم»: مشاركة 5 طلاب بالمسابقة الدولية في مجال تطبيقات «مايكروسوفت» «التعليم»: مشاركة 5 طلاب بالمسابقة الدولية في مجال تطبيقات «مايكروسوفت»

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شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني في المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت (Championship MOS World)، بخمسة طلاب من المدارس بمختلف المحافظات لأول مرة لتمثيل جمهورية العربية في المسابقة، بالتعاون مع شركة Certiport؛ وذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمي وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

وتُعد هذه المسابقة من أهم المسابقات الدولية على مستوى العالم في اختبار المتسابقين على مهارات استخدام برنامج «مايكروسوفت أوفيس»، وتستهدف المسابقة الطلاب من سن 13 إلى سن 21 عام بالمراحل التعليمية المختلفة، ويشارك بها أكثر من 60 دولة على مستوى العالم.

وأوضحت الوزارة أنه تم اختيار الطلاب الخمسة بعد عدة تصفيات محلية، والتى اشترك بها حوالى 4000 طالب على مستوى الجمهورية، تم تدريبهم من خلال مراكز التطوير، وتحت إشراف الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ثم تصفيتهم إلى 1000 طالب تم اختبارهم اختبارات دولية، ومن ثم اختيار أفضل 100 طالب على مستوى الجمهورية وتم استضافتهم بمعسكر لمدة ثلاث أيام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

والطلاب المشاركون هم: الطالب محمود عماد لطفى مدرسة السباعى الرسمية لغات محافظة القاهرة، والطالب محمود فتحى محمد مدرسة التوفيقيه الثانوية بمحافظة القاهرة، والطالب زياد سامي عبدالمجيد مدرسة الشهيد إبراهيم محمد الثانوية بمحافظة القليوبية، والطالبة شهد سعد هنداوى مدرسة الشهيد هشام بركات بمحافظة كفر الشيخ، والطالب محمود طلعت الخشت مدرسة الثانوية بنين بمحافظة كفر الشيخ.

يُذكر أنه سيتم إجراء الاختبارات الدولية يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر الجارى بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

المصرى اليوم

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