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توصيل الغاز الطبيعي لبئر العبد بعد الانتهاء من شبكات الصرف الصحي

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توصيل الغاز الطبيعي لبئر العبد بعد الانتهاء من شبكات الصرف الصحي توصيل الغاز الطبيعي لبئر العبد بعد الانتهاء من شبكات الصرف الصحي

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بمدينة .

وبحث المحافظ، خلال لقائه اليوم مع المهندس محمد قنديل، رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للغاز الطبيعي والعضو المنتدب، توصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين ببئر العبد، فورالانتهاء من أعمال الشبكات الرئيسية والفرعية للصرف الصحي ببئر العبد، وكذا إمكانية إقامة 3 محطات غاز طبيعى لتمويل السيارات ببئر العبد.

كما طالب المحافظ الشركة بسرعة الانتهاء من توصيلات الغاز الطبيعي، وإعادة توصيلها في المحاور الجديدة لتطوير مدينة العريش الجارى العمل بها، مع إعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من عمليات توصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين بالعريش.

المصرى اليوم

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