مشهد الفاشية فى مسلسل ماردونا يفجر الغضب داخل لاتسيو الايطالي

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سادت حالة من الغضب الشديد داخل أروقة نادى لاتسيو الإيطالى بسبب جملة تضمنها مسلسة ماردونا "الحلم المبارك" والتى تضمنت مشهد صنفه نادى العاصمه الإيطالية أنه فاشى بحسب بيان لاتسيو وطالب القائمين على العمل بضرورة حذفه سريعا ؟

ويتحدث المسلسل عن حياة الأسطورة الأرجنتينية الراحل، ولكن أحد مشاهده أثارت غضب نادي لاتسيو، حيث قالت شخصية مارادونا في المشهد: "هؤلاء الفاشيون يريدون إذلالنا"، في إشارة إلى لاتسيو.

وقال لاتسيو في بيان على موقعه: إشارة الفاشية هي أكثر كراهية لأنها بكل وضوح تأتي بقصد التشهير، مضيفا "أن العمل زاد من حالة الإحتقان لدى محبى النادى الإيطالى لكون الجملة تشير الى إهانة قاعدة جماهيرية وناد بأكمله، والابتعاد عن الواقع وأيضا عن أفكار مارادونا نفسه، الذي أظهر في مناسبات عديدة أنه كان صديق لاتسيو.

وطلب نادي العاصمة من " المسؤولين عن العمل " حذف المشهد الذي وصفه بأنه "غير محتمل و مؤلم"، لأنه "يفتقر إلى الاحترام لمشجعي لاتسيو وذكرى بطل عظيم"، حسب تعبير النادي.

يذكر أن مارادونا، الذي سبق له اللعب في الدوري الإيطالي مع نادي نابولي، توفي في الـ25 من نوفمبر من العام الماضي عن عمر ناهز 60 عاما.