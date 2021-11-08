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علاء عبدالعال على رادار إيسترن كومبني

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علاء عبدالعال على رادار إيسترن كومبني علاء عبدالعال على رادار إيسترن كومبني

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أقترب علاء عبدالعال المدير الفني لنادي القناة، من قيادة فريق إيسترن كومبني، بعد توجيه الشكر للمدرب علاء نوح وجهازه المعاون أمس بسبب تدهور النتائج.

وعقد مسؤولو النادي جلسة مع علاء عبدالعال لتولي الفريق، ولم يفز الفريق بأي مباراة في الثلاث جولات الماضية في الدوري الممتاز.

وكان علاء عبدالعال مديرًا فنيًا الموسم الماضي لفريق أسوان، قادهم في 22 مباراة، فاز في 7 مباريات وخسر 10 وتعادل في 5 قبل أن يهبط الفريق للدرجة الثانية.

ويلتقي إيسترن كومباني مع نظيره فيوتشر يوم 18 نوفمبر، ويحتل الفريق المركز 17 بلا نقاط، بينما فيوتشر في المركز 9 برصيد 4 نقاط.

يذكر أن علاء نوح ثالث المدربين الراحلين عن الدوري الممتاز بعد عبدالحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش، وطلعت يوسف مدرب الإسماعيلي.

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