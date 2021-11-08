تحذير من الأرصاد لطلاب الابتدائي والإعدادي.. تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

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تشهد حالة الطقس في القاهرة والمحافظات استقرارًا خلال الأسبوع الجاري، إذ تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس مائلاً للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وهو ما جعل عددًا كبيرًا من المواطنين يتساءلون عن موعد ارتداء الملابس الشتوية.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتداء الملابس الشتوية الآن غير مناسب خاصة وإننا مازلنا في فصل الخريف ومن الأفضل الانتظار حتي الأيام الأخيرة من نوفمبر الجاري، مطالبًا طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية بارتداء قطعة ثانية فقط من ملابس أسفل الزي المدرسي مع عدم اللجوء إلى الجواكيت.

وأضاف «شاهين»، أن ارتداء «چاكيت» خفيف فقط لمن يخرج من منزله في ساعات مبكرة ويعود إلى منزله في أوقات متأخرة من الليل، مؤكدًا أن الملابس الشتوية الثقيلة لم يأت وقتها حتى الآن.

كشف «شاهين» حالة الطقس في النصف الثاني من نوفمبر الجاري، قائلاً: تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي حتى بداية فصل الشتاء في 21 ديسمبر 2021 مع سقوط الأمطار على معظم شمال الدلتا.

القاهرة والوجه البحرى: العظمى 30 والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى و23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 18درجة.

جنوب الصعيد: العظمى: 35 درجة والصغرى 21 درجة.

القاهرة والوجه البحرى: العظمى 30 والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمي 32 درجة والصغرى 18درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.

القاهرة والوجه البحرى: العظمى 30 والصغرى درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

جنوب سيناء: العظمي 31 والصغرى 23 درجة .

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة.

القاهرة والوجه البحرى: العظمى 27 والصغرى 19درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة .

جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة.