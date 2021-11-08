تشافي: برشلونة أفضل فريق في العالم والحلم أصبح حقيقة

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رفع الإسباني تشافي هيرنانديز راية التحدي في بداية مشواره كمدير فني جديد للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني الذي قدم نجمه السابق رسمياً اليوم كمدرب للفريق خلفاً لمدربه السابق الهولندي رونالد كومان.

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديم تشافي اليوم في ملعب كامب نو، حيث أصبح أول مدرب لبرشلونة يوقع عقده في أرض ملعب كامب نو، أعلن تشافي راية التحدي وكشف عن طموحات كبيرة مع البارسا في الفترة المقبلة.

ووعد تشافي بإعادة العصر الذهبي لبرشلونة من جديد، وكان تشافي أحد لاعبي الجيل الأفضل في تاريخ برشلونة، الذي صنع أعظم الإنجازات للنادي.

وقال تشافي: ‏تدريب برشلونة كان حلمي، الآن أصبح هذا الحلم حقيقة، أنا متحمس جداً وأشعر أنني في منزلي، أملك الكثير من الذكريات الرائعة هنا.

وأضاف تشافي: برشلونة أفضل فريق في العالم، وأعد الجماهير بأن أجعلهم فخورين بهذا الفريق، أنا أعرف هذا الفريق، وأعرف النادي، سبق أن مررنا بهذه الفترة حينما كنت لاعباً، وقد تعلمت من كل المدربين الذين سبق وعملت معهم، مثل جوارديولا وريكارد ولويس إنريكي أنا أملك التجربة الكاملة لنقلها للاعبي الجيل الحالي.

وداعب تشافي جماهير برشلونة مضيفاً: علينا أن نستمتع ونفوز، أقول للجماهير شكراً على هذا الاستقبال الحار، وأعدكم بأننا سنعمل بجد من أجل جعلكم سعداء، ومازالت فرصتنا بأيدينا في دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، ولم تتلاشَ آمالنا في الدوري الإسباني رغم ابتعادنا بفارق 10 نقاط.