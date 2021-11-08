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بسبب تشابه الأسماء مع نجم «واما»..أحمد فهمي يتعرض لموقف محرج في عيد ميلاده ()

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بسبب تشابه الأسماء مع نجم «واما»..أحمد فهمي يتعرض لموقف محرج في عيد ميلاده (فيديو) بسبب تشابه الأسماء مع نجم «واما»..أحمد فهمي يتعرض لموقف محرج في عيد ميلاده ()

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كشف الفنان أحمد فهمي عن تعرضه لموقف محرج بسبب تشابه اسمه مع المطرب والممثل أحمد فهمي نجم فريق «واما» الغنائي.

الفنان أحمد فهمى - صورة أرشيفية

ومازح أحمد فهمي صديقه المطرب أحمد فهمي حول المواقف الطريفة التي يتعرض لها بسبب تشابه الأسماء بينهما بالكشف عن تورتة عيد ميلاده الذي احتفل به «فهمي» مؤخرا مع زوجته هنا الزاهد.

وليكشف «فهمي» عن أن إحدى الهدايا التي جاءته كعكة عيد الميلاد، وتحمل صورة المطرب أحمد فهمي، نجم فرق «واما» وعلق الفنان أحمد فهمي قائلا: «فهمي وفهمي ماشي.. والناس بتتلخبط ماشي.. لكن تورتة عيد ميلادي تجيني عليها صورتك».

واحتفل الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاده قبل يومين مع زوجته هنا الزاهد في منزلهما، حيث أهدته تورتة تحمل شعار النادي الأهلى احتفالا بفوزه بنتيجة 5-3 في مباراته مع نادي .

المصرى اليوم

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