بعد شائعات اعتزاله .. مؤلفة حكاية «ويبقى الأثر» تكشف تفاصيل دور لطفي لبيب

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يشارك الفنان الكبير لطفي لبيب في حكاية «ويبقى الأثر»، إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، بطولة الفنانة نجلاء بدر، والفنان مصطفى درويش، ورانيا منصور الذي من المقرر طرحها قريباً.

وكشفت مؤلفة حكاية «ويبقى الأثر»، أماني التونسي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، تفاصيل مشاركة لطفي لبيب في حكاية «ويبقى الأثر»، حيث أوضحت أن لبيب يشارك في العمل بشخصية تدعى «عادل» وهو شخصية مؤثرة في حياة الفنانة نجلاء بدر .

«ويبقى الأثر» هي سادس حكايات مسلسل «إلا أنا» وهى من تأليف أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسرى، ويشارك في بطولتها مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابى الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

وكان لطفى لبيب، قد رد على شائعات اعتزاله التمثيل، قائلاً :«كلمة اأعتزل جت بطريقة لم أعبر فيها بشكل واضح ..مفيش ممثل بيعتزل في الدنيا ولكن هناك إمكانيات صحية».

وأضاف «لبيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر فضائية «dmc»،: «أنا كويس وبخير وكنت بشتغل 20 ساعة في اليوم وبعدين دلوقتي مبقدرش أشتغل»، مضيفًا: «كلمة اعتزال تقيلة على أي فنان.. بس صحتي مبقتش زي الاول.. يراعو اني مقدرش اشتغل لساعات طويلة».

وأكد: «كلمة هعتزل دي مخرجتش مني»، متابعا: «بشتغل على قدر طاقتي، والمخرج اللي بيقدر كدا بوافق على التمثيل».

وأوضح: «الاستاذ كمال الشناوي عمل مسلسل وهو على كرسي متحرك»، وتابع: «بشتغل لو جالي شغل، أنا بحب التمثيل جدا إلى جانب أني بحب جمهوري وبعشقه وصعب أني أنسحب بهذا الشكل».