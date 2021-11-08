افتتاح معرض أنشطة الأطفال ذوي الهمم بتربية العريش

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افتتح الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش يرافقه الدكتور رفعت عمر عزوز عميد كلية التربية، اليوم، معرض أنشطة أطفال ذوى الفئات الخاصة الذي ينظمه طلاب الفرقة الثالثة في شعبة التربية الخاصة بالكلية تحت عنوان طفل استثنائى، وهو من تنفيذ واشراف وحدة الأمومة والطفولة بوكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

وأكد الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، رئيس الجامعة، على استمرار دور الجامعة في خدمة البيئة والمجتمع بفئاته المختلفة.. خاصة فئة ذوى القدرات الخاصة، مشيرا إلى دعمها بكافة امكانات الجامعة وبالأسلوب العلمى من المتخصصين، واستضافة المعرض بالمبنى الادارى لرئاسة الجامعة بوسط مدينة العريش لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لزيارته والاستفادة منه.

ومن جانبه، أكد الدكتور رفعت عمر عزوز، عميد كلية التربية، على استمرار المعرض بصفة دائمة لاستفادة طلاب التربية الخاصة منه، وكذا أعضاء هيئة التدريس في التطبيق العملى.

وأعلنت الدكتورة نها عرندس المشرفة على المعرض ومدير وحدة الأمومة والطفولة بوكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية أن المعرض يضم الوسائل التعليمية المختلفة لذوى الاحتياجات الخاصة من لوحات وصور ونماذج تصميمية لها بحيث تكون المناهج الدراسية مشوقة للأطفال في مراحل دور الحضانة ورياض الأطفال والصفوف الأولى من التعليم الابتدائى.. مشيرة إلى أن جميع المعروضات من اعداد وتصميم طلاب الفرقة الثالثة بعد استفادتهم من الأساتذة وتطبيق الأسلوب العلمى في تصميم المعروضات التي تلبى احتياجات ذوى الهمم من مختلف الاعاقات وتحويلها إلى نماذج يمكن تصميمها والاستفادة منها على الطبيعة، وأنه قد تم استخدام بعض خامات البيئة فيها.

كما أشارت إلى أن هدف المعرض هو إظهار أنشطة التربيه الخاصة، وأنه سوف يتم توزيعها على المدارس التي تتعامل مع هذه الفئات كنوع من الخدمة المجتمعية.

ومن جانبه.. أعلن الدكتور أحمد عبدالعظيم سالم المتحدث الرسمى لجامعة العريش عن توجيهات الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس الجامعة بأن تكون جامعة العريش هي الراعى الأساسى للأنشطة المجتمعية ورعاية ذوى الهمم.

وقد تناول الطالبات شرح مكونات ىأجنحة المعرض واستخداماتها لدى فئة ذوى الهمم، واستفادة معلمى هذه الفئة.. سواء في المدارس أو المنازل.