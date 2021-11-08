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إحالة 113 من العاملين بمستشفى في البحيرة للتحقيق بسبب الغياب

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إحالة 113 من العاملين بمستشفى في البحيرة للتحقيق بسبب الغياب إحالة 113 من العاملين بمستشفى في البحيرة للتحقيق بسبب الغياب

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قامت الوحدتين المحليتين لمركزي المحمودية وشبراخيت في محافظة البحيرة، بتنفيذ حملتين مفاجئتين على المنشآت الصحية في المركزين، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة في محافظة البحيرة، أسفرت عن إحالة 113 من الأطباء والموظفين والعاملين للتحقيق.

وكانت الحملة التفتيشية التي قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية في البحيرة قررت إحالة 99 من العاملين في مستشفى المحمودية العام من أطباء وإداريين وموظفين للتحقيق بسبب الغياب عن العمل دون سند قانوني.

وأحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بإحالة 14 من العاملين في الوحدة الصحية بالقرادحي بشبراخيت إلى التحقيق بسبب الغياب عن العمل بدون إذن قانوني

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة الإنضباط الإداري وحركة سير العمل في جميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز محافظة البحيرة.

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