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ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر

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ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر
استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالديوان الأميري في الدوحة، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان.

ونقل السفير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى الشيخ تميم آل ثاني.

كما قام بتسليم الرسالة الموجهة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الشيخ تميم وتتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وفي نهاية الاستقبال حمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد.


الوطن السعودية

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