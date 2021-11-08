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ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

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"تميم بن حمد" حمل سفير المملكة لدى قطر تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين وولي العهد

ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بالديوان الأميري في الدوحة، اليوم، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.

ونقل السفير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لسمو أمير دولة قطر.

كما قام بتسليم الرسالة الموجهة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، التي تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وفي نهاية الاستقبال حمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

حضر الاستقبال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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