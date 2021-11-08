عروض الاحتراف تثير المخاوف فى الأهلي قبل مونديال الأندية

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حذرالجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اللاعبين من الإنشغال بعروض الإحتراف التى يحاول وكلاء اللاعبين إغرائهم بالعروض فى الوقت الراهن، وشدد الجهاز الفنى على رفضه مناقشة أى عروض فى الوقت الراهن لتجنب تشتيت أذهانهم خلال الفترة المقبلة، لرغبة المسؤولين فى تحقيق الفريق نتائج جيدة للمنافسة على البطولات التى يشارك فيها الفريق سواء على الصعيدين المحلى والإفريقي.

وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر داخل النادى، بتوعد الجهاز الفنى المخالفين للتعليمات بعقوبات مغلظة خاصة بعدما علم بتلقى أكثر من لاعب عروضا خارجية وجلوسهم مع الوسطاء فى جلسات خاصة ما أزعج بيتسو موسيمانى المدير الفنى وطلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وضع حل لتلك المشكلة التى باتت صداع فى رأس الجهاز الفنى خلال مشواره بالدورى.