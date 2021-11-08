وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وفد البنك الدولي

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عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً مع ميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي بالبنك الدولي لمصر والدول العربية؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدداً من ملفات عمل الوزارة والمشروعات التي تعمل عليها حالياً، وعلى رأسها الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج القومي، إضافة إلى ملامح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» باعتبارها أكبر المبادرات التنموية في العالم من حيث نطاقها واستهدافها لتحسين جودة أكثر من 50 مليون مواطن بميزانية تبلغ 800 مليار جنيه في 3 سنوات، وتحقق كل أهداف التنمية المستدامة الأممية.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء، إلى مشروع تنمية الأسرة الذي يستهدف تحسين الخصائص السكانية للمجتمع المصري.

واستعرضت السعيد أيضاً أنشطة صندوق مصر السيادي باعتباره ذراع الدولة المصرية في بناء شراكات مع القطاع الخاص، وتحسين استغلال الأصول غير المستغلة من خلال عدد من الصناديق الفرعية للتعليم والصحة والبنية التحتية.

وتطرق الاجتماع لقضايا التعافي ما بعد جائحة كورونا، واهتمام مصر بالاقتصاد الأخضر وإصدار أول سندات خضراء لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، واستهداف الحكومة لرفع نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 30% من ميزانية العام المالي الجاري، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة.

من جانبه، أشاد ميرزا حسن عميد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع جائحة كورونا، وقدرة الاقتصاد المصري على التعافي في ظل الظروف الاقتصادية الدولية، مؤكداً اهتمام البنك بتعميق التعاون مع مصر ومساندتها بكل البرامج التي يقدمها لتحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي.