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هاني شاكر : «بناقص حسن شاكوش..وسحب ترخيصه لا رجعة فيه» ( )

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هاني شاكر : «بناقص حسن شاكوش..وسحب ترخيصه لا رجعة فيه» ( فيديو ) هاني شاكر : «بناقص حسن شاكوش..وسحب ترخيصه لا رجعة فيه» ( )

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علق نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، عن إمكانية عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش للغناء من جديد، بعد توقيفه من قبل النقابة على خلفية مشكلته مع رضا البحراوي قبل حوالي شهرين، قائلاً :«ما فعله شاكوش شيء خطير، لأنه أدى الغناء بكلمات إباحية، والفن ليس بحاجة إلى هذا النوع الغريب من الغناء».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «et بالعربي»: «الغلط اللي غلطه ده أنا وكل المجلس معايا سحبنا ترخيصه تماماً دون رجعة، بناقص حسن شاكوش».

وتابع: «أطلع أغني غنوة إباحية على المسرح، وأغلط في فئة مهمة في الموسيقى العربية، الطبالين ولادنا وإخواتنا، المثل موجود أنا عارف، لكن يطلع يقوله على المسرح ويبقى قاصد الإهانة هذا لا يجوز».

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارا ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش بإلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى.

المصرى اليوم

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