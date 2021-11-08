«روساتوم» تشارك في الدورة الـ26 لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ في غلاسكو

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تشارك «روساتوم»، إحدى الشركات المهمة الرائدة في التكنولوجيا عالميا، في أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ (COP26) التي تستضيفها مدينة غلاسكو البريطانية في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021.

ويجمع المؤتمرCOP26 قادة سياسيين ورجال أعمال من جميع أنحاء العالم لمناقشة كيفية تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ. يعتبر خفض الانبعاثات العالمية إلى «صافي صفر» بحلول منتصف القرن الحالي أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر.

خلال المؤتمر تشارك «روساتوم» في سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الطاقة النووية في عملية إزالة الكربون. بالإضافة إلى ذلك، سيحضر ممثلون عن «روساتوم» عددا من الفعاليات التي ينظمها الجناح الروسي في المؤتمر.

و ألقى أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، كلمة عبر فيديو وذلك في إطار جلسة رفيعة المستوى نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان «الطاقات النووية والمتجددة من أجل مستقبل محايد للكربون».

في 5 نوفمبر، عُقدت جلسة تحت عنوان «الشباب من أجل الطاقة النووية: نظرة جديدة إلى تحدي بناء منظومة مستدامة للطاقة» ضمن فعاليات «يوم الشباب» والبرامج التعليمية المركزة على موضوع المناخ، حيث ناقش المشاركون في الجلسة سبل الانخراط النشط للشباب في تكوين مستقبل القطاع النووي.

في «يوم الطاقة النووية النظيفة» المقام في 8 نوفمبر، تُعرض في الجناح الروسي التقنيات التي طورتها «روساتوم» مع التركيز على أهمية الطاقة النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة. وتنطلق فعاليات «يوم الطاقة النووية النظيفة» بكلمة افتتاحية يلقيها رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ستعقد جلسة نقاش مُكرّسة لدور الطاقة النووية في خفض صافي الانبعاثات إلى مستوى الصفر بمشاركة كلاً من كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام مدير وحدة التطوير والأعمال الدولية في «روساتوم»، وساما بيلباو إي ليون، المديرة العامة للجمعية النووية العالمية، وتوم سامسون، الرئيس التنفيذي للكونسورتيوم بقيادة شركة «رولز رويس» المعني بتطوير تقنية المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs).

في إطار فعاليات «يوم الطاقة النووية النظيفة» تُنظم جولات افتراضية إلى محطتي «لينينغراد-2» و«بيلويارسك» للطاقة النووية فضلا عن عروض فيديو للمشروع التعليمي لـ«روساتوم» «الذرة من أجل البشرية» وعرض تقديمي لمشروع «ريسوتوب» المنفذ من قبل فريق دولي من العلماء بدعم من «روساتوم» ويهدف إلى مكافحة الصيد الجائر لحيوان وحيد القرن في جنوب إفريقيا باستخدام تقنيات الإشعاع.

سيلقي أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لـ«روساتوم»، كلمة خلال جلسة ستعقد في 11 نوفمبر تحت عنوان «التنمية منخفضة الكربون: دور روسيا ومناهجها». وسيديرها أليكسي أوفيرتشوك، نائب رئيس الوزراء الروسي رئيس الوفد الروسي المشارك في COP26. تضم قائمة المتحدثين المشاركين في الجلسة كلا من وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف، رئيس مصرف «سبيربنك» الروسي غريمان غريف، والمدير التنفيذي لشركة En + Group فياتشيسلاف سولومين.

كما ستعقد جلسة بعنوان «استراتيجيات إدارة الموارد البشرية القائمة على مبدأ الشمول في القطاع النووي: التنوع والتوازن بين الجنسين» بمشاركة تاتيانا تيرينتييفا، نائبة المدير العام للموارد البشرية في «روساتوم». ستنضم بولينا ليون، رئيسة دائرة التنمية المستدامة في «روساتوم»، إلى مختلف الجلسات التي تناقش مكافحة تغير المناخ وتحقيق الحياد الكربوني والتمويل الأخضر. وأيضا سيشارك بوريس أرسييف، مدير الأعمال الدولية في «روساتوم»، في جلسة نقاش حول مساهمة الحلول النووية غير المتعلقة بإنتاج الطاقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يصل حوالي 25 ألف شخص إلى غلاسكو للمشاركة في أعمال المؤتمر COP26 الذي يستمر لمدة أسبوعين، وبينهم رؤساء دول وحكومات من أكثر من 120 دولة.