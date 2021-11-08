«ثقافة قوص» تنظم يومًا ثقافيًا لذوى الهمم والإحتياجات الخاصة

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نظم قصر ثقافة قوص، الإثنين، يومًا ثقافيًا لذوى الهمم والإحتياجات الخاصة، تناول عدة فعاليات تثقيفية ومهارية، شارك فيها مجموعة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمركز قوص.

وأشار أحمد مسعود، مدير قصر ثقافة قوص، إلى أن الفعالية لذوي الاحتياجات الخاصة تضمنت ورشة فنية للرسم والتلوين والغناء والتمثيل وعرض لمسرح العرائس ومحاضرة ثقافية واكتشاف المواهب.

يوم لذوى الهمم بقصر ثقافة قوص

يوم لذوى الهمم بقصر ثقافة قوص

من جانبه، أكد أنور جمال، مدير عام ثقافة قنا، أن فعاليات ذوى الهمم التي أقيمت تأتي ضمن مبادرة التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة من مطلع العام الجاري، مشيرًا إلى تنظيم ٢٠ ندوة تثقيفية و١٥ ورشة عمل فنية ومسرحية واكتشاف مواهب بكل المواقع الثقافة التابعة لفرع ثقافة قنا، مؤكدًا أنه يجري الإعداد لـ٢٠ فعالية أخرى ضمن مبادرة حياة كريمة تستهدف ذوى الهمم خلال العام المالي الجاري تماشيًا مع توجه القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي واعتبار إن عام ٢٠٢١ هو عام ذوى الهمم والإحتياجات الخاصة.

يوم لذوى الهمم بقصر ثقافة قوص

يوم لذوى الهمم بقصر ثقافة قوص

يوم لذوى الهمم بقصر ثقافة قوص