القصة الكاملة لانفصال منة عرفة ومحمود المهدي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تصدرت الفنانة الشابة منة عرفة قائمة الأكثر بحثًا على قائمة محرك البحث جوجل، بعد إعلان انفصالها عن الفنان محمود المهدي أمس الأحد، بعد عدة أشهر من ارتباطهما حيث أثارت تصريحات الثنائي ضجة بعد إعلان انفصالهما.

وأعلن محمود المهدي الانفصال مساء الأحد بشكل مفاجئ للجمهور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع انستجرام، قائلًا: «تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب.. وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها».

ومن جانبها أكدت منة منة عرفة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع انستجرام على خبر الانفصال قائلة: «كل شئ قسمة ونصيب.. تم الانفصال وربنا يوفق الجميع».

سبب انفصال منة عرفة ومحمود المهدي

بعد ساعات من إعلان الخبر خرج محمود المهدي بتصريح عبر حسابه على انستجرام، موضحًا سبب الانفصال قائلًا: «الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجه قسمة ونصیب، أنا کراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني»، مضيفًا: «فأکید مش هقف في ده وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع».

وكان محمود المهدي قد نشر تصريح غامض بر انستجرام قبل ساعات من إعلان الخبر، حيث نشر صورة بطيخة وعلق عليها قائلًا: «يا حمرا يا قرعة».

وكانت منة عرفة ومحمود المهدي قد احتفلا بعقد قرانهما منذ عدة أشهر في حفل اقتصر على الأسرة والأصدقاء.