مصادرة 53 «شيشة» وتحرير 7 محاضر لعدم ارتداء كمامة في البحيرة

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قامت الوحدتين المحليتين في مركزي كفر الدوار وكوم حمادة في محافظة البحيرة بحملات رقابية للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، أسفرت عن مصادرة 53 شيشة وتحرير 7 محاضر لعدم ارتداء الكمامة.

وقامت حملة في مدينة كفر الدوار بمصادرة 51 «شيشة» من عدد من مقاهي منطقة بولس في مدينة كفر الدوار في البحيرة.

وحررت الوحدة المحلية لمركز كوم حمادة 7 محاضر لعدم ارتداء الكمامة، وقامت بمصادرة عدد 2 شيشة من أحد المقاهي.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية يوميًا على المقاهي والكافيهات والأسواق ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصًا سلامة وأرواح المواطنين.

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