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أصدرجهازحماية المستهلك، قرارًا بإلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جوازإضافة أي لغة أخرى، في أول تحرك من الجهاز لحماية المواطنين من الزيادات غير الرسمية، الظاهرة التي عُرفت باسم «الأوفر برايس».

ونص القرارالذي نُشربالجريدة الرسمية، على أن يتضمن الإعلان سعرالسيارة شاملاً للضريبة ومواصفاتها موضحاً به الآتي: (النوع- الطراز- بلد المنشأ- الفئة- الكماليات)، على أن يكون الإعلان مثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقاً للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعرالمثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعرالمُعلن عنه.

وأوضح القرار، أن عقوبة مخالفة قرارجهازحماية المستهلك في هذا الشأن، غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة.وذكرالجهاز، أنه يُعمل بهذا القراراعتباراً من تاريخ 15 نوفمبر 2021.

وكشف القرارعن وضع ملصق على كافة السيارات المعروضة للبيع (جديد ومستعمل ملون مقاس A4، ويتم تثبيته على الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة.

ونوه القرار، بأنه يتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق، ويتم الإلتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصرمن عناصر التصميم المرفق (حجم السعر- المساحة المخصصة لبيانات جهازحماية المستهلك- لوجوالسيارة- المواصفات).

وتابعت: «يتم الالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم، وبمقاس ونوع الخطوط المستخدمة، ويتم ذكر (يوجد / لا يوجد) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات، كما يجوزإضافة مواصفات أوكماليات أخرى مع عدم الإخلال بالنسب.