«التخطيط» تسلم 20 مركز خدمات متنقل لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية

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سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدفعة الثانية من المراكزالنموذجية المتنقلة التي تقدم كل خدمات السجل المدنى بـ20 مركزأحوال مدنية متنقل، لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية.

يأتى ذلك حسب بيان لوزارة التخطيط، الإثنين، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في نشرالمراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، بحضوراللواء محمود دياب، مديرالمشروعات الإقليمية والخدمية بوزارة التخطيط، والمهندس طاهر الحنفي، مديرمشروع المراكزالتكنولوجية المتنقلة بالوزارة، اللواء دكتورمحمد داوود، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعدد من القيادات والكوادرالفنية بالوزارتين.

وقالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الوزارة تعمل على توفير مراكز متطورة ومجهزة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكزنموذجية متنقلة تقدم كل خدمات السجل المدني بمختلف إصداراته.

وأضافت السعيد أن المبادرة تأتي في إطارالعمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهوما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصرى.

وأوضحت أن توفير تلك المراكزالمتنقلة يأتي في إطارالبروتوكول الموقع بين الوزارة وصندوق تطوير قطاع الأحوال المدنية، وكذلك ضمن جهود وزارة التخطيط في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعه أن إجمالى ما تم تسليمه إلى قطاع الأحوال المدنية بلغ حوالي 30 مركز تكنولوجى تقدم خدمات السجل المدنى كافة.

وقال المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية أن هذه المبادرة تأتى في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية، والدور الرئيسى والمهم للوزارة في ظل مبادرة حياة كريمة ولتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة كافة وفى إطارالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية.

واضاف عبدالحفيظ، أنه مخطط متابعة تسليم دفعات المراكز التكنولوجية لقطاع الأحوال المدنية للوصول إلى عدد (40) سيارة تكون جاهزة للعمل بمختلف أنحاء الجمهورية بنهاية العام الحالي 2021.