أخبار عاجلة

«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة 14 تعديًا على الأرض الزراعية في البحيرة

Print
إزالة 14 تعديًا على الأرض الزراعية في البحيرة إزالة 14 تعديًا على الأرض الزراعية في البحيرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحلية في مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبوالمطامير وبدر في محافظة البحيرة بعدة حملات إزالة أسفرت عن إزالة 14 تعديًا على الأراضي الزراعية على مساحة 2771 مترًا مربعًا.

وتم إزالة تعديًا على الأرض الزراعية على مساحة ألف مترًا في قرية الأمراء في مركز كفر الدوار، وإزالة 8 تعديات على الأرض الزراعية بمركز أبوالمطامير على مساحة 871 مترًا مربعًا.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز دمنهور قرار إزالة على مساحة 150 مترًا مربعًا في قرية الأبعادية، و4 قرارات إزالة على الرياح الناصري على مساحة 750 مترًا في مركز بدر.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وكذلك أملاك الدولة ومنع البناء المخالف فورًا حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

تعرّف على سر محاولة انتحار طالبة ثانوي داخل مدرسة في البحيرة

«بسبب الميراث».. حبس متهم في البحيرة بقتل والدته وإلقاء جثتها بمصرف زراعي

أخبار حوادث اليوم: صديقة شهيدة الغدر «نجلاء» تكشف سرّ قتلها.. عرفت «نورهان» من الإنترنت

عودة وأد البنات.. أم تقتل رضيعتها وتلقيها في خزان مياه في البحيرة

أخبار الحوادث اليوم في مصر.. مصرع طفلتين شقيقتين في البحيرة سقط عليهما دولاب الملابس

أهالي دمنهور يحررون شخصًا من عصابة.. صديقته خططت لخطفه

جنايات دمنهور تقضي بالسجن المؤبد لقاتل محفظ القرآن في البحيرة

إزالة 14 تعديًا على الأراضي الزراعية فى البحيرة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية

طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة