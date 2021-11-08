إزالة 14 تعديًا على الأرض الزراعية في البحيرة

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قامت الوحدات المحلية في مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبوالمطامير وبدر في محافظة البحيرة بعدة حملات إزالة أسفرت عن إزالة 14 تعديًا على الأراضي الزراعية على مساحة 2771 مترًا مربعًا.

وتم إزالة تعديًا على الأرض الزراعية على مساحة ألف مترًا في قرية الأمراء في مركز كفر الدوار، وإزالة 8 تعديات على الأرض الزراعية بمركز أبوالمطامير على مساحة 871 مترًا مربعًا.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز دمنهور قرار إزالة على مساحة 150 مترًا مربعًا في قرية الأبعادية، و4 قرارات إزالة على الرياح الناصري على مساحة 750 مترًا في مركز بدر.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وكذلك أملاك الدولة ومنع البناء المخالف فورًا حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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