ثقافة الجيزة تناقش التصحر والاحتباس الحراري

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد بيت ثقافة كرداسة محاضرة بعنوان «التصحر والاحتباس الحراري»، أوضح خلالها مسؤول النشاط مفهوم التصحر، وأسبابه الناتجة في المقام الأول عن الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية، والعلاقة بين التصحر وظاهرة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والأحداث المناخية القاسية مثل الجفاف والفيضانات وغيرهما، وأهمية المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة.

أقامت مكتبة القطورى الثقافية ندوة بعنوان «التعصب وحقوق الإنسان»، تضمنت توضيح مفهوم وأشكال التعصب المختلفة الذي يرتبط بها العديد من المفاهيم كالتمييز العنصري والديني والطائفي والجنسي، وهو ما يتعارض مع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بينما قدم قصر ثقافة العياط محاضرتين الأولى بعنوان «قيمة الصدق في القول والعمل»، أكد خلالها مسؤول النشاط على أهمية الصدق باعتباره من أبرز الفضائل والأخلاق، كما حث على أن يكون الإنسان صادقاً قولاً وفعلاً، الثانية بعنوان «التنمر»، تناولت توضيح مفهوم التنمر كسلوك عدوانى يهدف إلى الإضرار بشخص آخر، وأشكاله المختلفة، وآثاره السلبية من فقدان الثقة بالنفس وتراجع الأداء في المستوى الدراسى والخجل الاجتماعى والمشاكل النفسية.

ضمن فعاليات مبادرة «نقرأ لنرتقي»، ناقشت مكتبة الناصرية قصة «رحلة الحمامة العجيبة» تأليف عزة سلطان، التي تعمق أحداثها لأهمية عدم الاستسلام لليأس، وضرورة الإصرار والمحاولة لتحقيق الهدف، كما ناقشت مكتبة الكوم الأحمر كتاب بعنوان «العادات المصرية بين أمس واليوم» تأليف وليم نظير، الذي ناقش بعض العادات والمعتقدات الموروثة واختلافها بين الأمس واليوم، مثل عادة الزواج المبكر في الريف واختلافها عن المدن، والوشم وحرق البخور وغيرها، وكذلك ناقشت مكتبة أم خنان الثقافية كتاب «لماذ انا صغير؟» تأليف عزة سلطان، الذي تدور أحداثه حول قيمة الرضا والقناعة والتصالح مع الذات.

ناقشت مكتبة بولاق الدكرور الثقافية كتاب «التنمية الثقافية والثقافة الجماهيرية»، الذي تؤكد بين سطوره الكاتبة فؤاده البكري أن الثقافة الجماهيرية تحمل رسالة إنسانية راقية، وهي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيل الثقافة إلى جماهير الشعب.