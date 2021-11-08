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الجامعة الألمانية بالقاهرة تستقبل وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لبحث سبل التعاون

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الجامعة الألمانية بالقاهرة تستقبل وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لبحث سبل التعاون الجامعة الألمانية بالقاهرة تستقبل وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لبحث سبل التعاون

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استقبلت الجامعة الألمانية بالقاهرة، وفد من أعضاء الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لبحث سبل التعاون المشترك مع مسئولي المجمع الصناعي التطبيقي الكائن بحرم الجامعة والذي يحوى عدد من شركات أمهات الصناعة العالمية، ومع فريق عمل الجامعة لمشروع SUSTAIN الذي بدأ العمل به، اعتبارا من عام 2019 حيث قدم المجتمعون خلال اللقاء عرض توضيحي عن الخطوات التنفيذية للمشروع الذي ينفذ بالتعاون مع جامعة برلين للعلوم التطبيقية (HTW) بتمويل من الهيئة الالمانية للتبادل العلمي (DAAD) بهدف خدمة المجتمع الصناعي المصري من حيث تقديم الإستشارت اللازمة لتطبيق نظام التحول الرقمي والإنتاج المستدام، وتوفير فرص التعليم والبحث والتدريب من أجل تعزيز كفاءة استخدام الموارد والأنتاج والإستهلاك المستدامين للحفاظ على مستقبل مستدام.

ورصد فريق العمل خلال اللقاء كافة المؤثرات والمحددات الواقعة في فترة دراسة نموذج كيان تم تحديده بالتعاون مع 3 كيانات صناعية كبرى ما أدى للتعرف إلى الكثير من الفوائد التي تحققت، علماً أن فريق عمل المشروع من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس بكليات هندسة وتكنولوجيا الاعلام، هندسة وتكنولوجيا المعلومات، هندسة وعلوم المواد، تكنولوجيا الإدارة وهم الدكاترة سليم عبدالناظر، رالف كليشوسكي، لمياء شحاته، رغدة الابراشي، ميرفت أبوالخير، آمنة رمزي، ماجي مشالي، ندى شرف.

وفي السياق ذاته، التقى المهندس محمد إسبيتان، مدير المجمع الصناعي، بالوفد الزائر في جولة تفقدية داخل المجمع الصناعي، وأفاد بأن هذه الزيارة تأتى في إطار سعى الجامعة لتعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية من الجهات المحلية والدولية، المتمثل في التعاون معاً في مشروع «الابتكار في القطاع الخاص» التابع ل GIZ، الهادف إلى تحسين ظروف العمل بالشركات المصرية وزيادة قدرتها على الابتكار وجعلها أكثر تنافسية وتطوير الصناعات الهندسية يتم تنفيذه تحت رعاية وإشراف وزارة الصناعة المصرية، ممثل المصرية بالمشروع.

المصرى اليوم

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