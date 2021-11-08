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محاضرات وتدريبات على التفصيل والإكسسوارات بالمنيا

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محاضرات وتدريبات على التفصيل والإكسسوارات بالمنيا محاضرات وتدريبات على التفصيل والإكسسوارات بالمنيا

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافى، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أقام بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان «تنمية الموارد المائية في » حاضرها حماده عبدالرحمن، وذلك بمدرسة ديرمواس الرسمية لغات.

تضمنت المحاضرة التعريف بأهمية المياه الحيوية للكائنات الحية والاقتصادية، وكمورد للطاقة وأثرها على حياة الانسان وحالات المياه في الطبيعة، وموارد المياه في مصر، القدرة على إدارة وتنظيم الموارد المائية المتاحة واستخدامها بكفاءة علمية وجدوى اقتصادية.

مشيرة إلى أن محور تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها من الإهدار والتلوث، الحاجة إلى تدبير موارد مائية إضافية غير تقليدية يحتل صدارة اهتمامات الدول في الوقت الراهن، والإحتياجات المائية والمشكلات التي تواجه مصر في هذا الشأن والحلول المقترحة والجهود التي تبذلها الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي لمواجهة العجز المائي، وقدم قصر ثقافة مغاغة عرض لأفلام رسوم متحركة منها محمد رسول الله، فطين وبلبل، كما قدم قصر ثقافة المنيا ورشة للتدريب على التفصيل والقص بالباترون وكيفية أخذ المقاسات، تدريب حنان محمد عبدالتواب، بالاضافة لورشة لتدريب رواد نادى المرأة بالقصر على عمل الاكسسوارات المختلفة من الخرز وتصميم عقد وإسورة، مع المدربة منى خليفة.

المصرى اليوم

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