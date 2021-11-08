رسمياً برشلونة يقدم تشافي كمدير فني جديد للفريق الكتالوني

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أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً ظهر اليوم الاثنين عن تعيين نجم الفريق السابق تشافي هيرنانديز مديراً فنياً جديداً للفريق الكتالوني.

وسيخلف تشافي المدرب الهولندي المخضرم رونالد كومان الذي تمت إقالته عقب الخسارة من رايو فاليكانو في بطولة الدوري الإسباني.

وتوصل مسؤولو برشلونة خلال الأيام الماضية إلى اتفاق مع تشافي ومسؤولي ناديه السد القطري من أجل تولي مسؤولية تدريب الفريق.

وكان تشافي يتولى منصب المدير الفني لفريق السد القطري منذ 3 سنوات وترك الفريق حالياً وهو على قمة جدول ترتيب الدوري القطري.

وتم تقديم تشافي اليوم في حضور عدد من وسائل الإعلام في ملعب كامب نو التاريخي في إقليم كتالونيا.