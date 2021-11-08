أخبار عاجلة

«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رسمياً برشلونة يقدم تشافي كمدير فني جديد للفريق الكتالوني

Print
رسمياً برشلونة يقدم تشافي كمدير فني جديد للفريق الكتالوني رسمياً برشلونة يقدم تشافي كمدير فني جديد للفريق الكتالوني

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً ظهر اليوم الاثنين عن تعيين نجم الفريق السابق تشافي هيرنانديز مديراً فنياً جديداً للفريق الكتالوني.

وسيخلف تشافي المدرب الهولندي المخضرم رونالد كومان الذي تمت إقالته عقب الخسارة من رايو فاليكانو في بطولة الدوري الإسباني.

وتوصل مسؤولو برشلونة خلال الأيام الماضية إلى اتفاق مع تشافي ومسؤولي ناديه السد القطري من أجل تولي مسؤولية تدريب الفريق.

وكان تشافي يتولى منصب المدير الفني لفريق السد القطري منذ 3 سنوات وترك الفريق حالياً وهو على قمة جدول ترتيب الدوري القطري.

وتم تقديم تشافي اليوم في حضور عدد من وسائل الإعلام في ملعب كامب نو التاريخي في إقليم كتالونيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود

كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب

كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب

«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945

«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945

خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي

خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي