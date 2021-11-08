«للتوعية من خطورة الإيدز».. «كاريتاس» تنظم ورشة عمل بالإسكندرية

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نظمت جمعية كاريتاس مصر، ممثلة بمكتب الإسكندرية، قطاع مكافحة الإيدز، ورشة عمل بالتعاون مع «برنامج الحرية»، و«البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز» بوزارة الصحة للقادة، وصانعي القرار تحت شعار «من أجل مجتمع خالي من الوصم والتمييز».

شارك وأدار اللقاء الدكتور أيمن صادق، المدير العام لجمعية كاريتاس- مصر، وهاني موريس، مدير مكتب كاريتاس بالإسكندرية والدلتا، والدكتورة إيفت عادل، مسؤول قطاع مكافحة الإيدز، والدكتور عادل ملك، استشاري جمعية كاريتاس، كما شارك أيضًا عدد من المسؤولين، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ.