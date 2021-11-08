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أكد لوك شاتيل، رئيس مجموعة أوديسي ووزير التعليم الفرنسي السابق، على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا في قطاع التعليم، معربًا عن سعادته للتوقيع على الشراكة بين الجانبين في مجال التعليم، وقال إن المجموعة التعليمية الفرنسية تتواجد في 15 دولة حتى الآن حول العالم في أوروبا وأفريقيا وآسيا، لافتًا إلى أن توقيع الشراكة يؤكد تصميم المجموعة على التوسع في مصر، حيث الطلب على التعليم الدولي قوي بشكل خاص.

من جانبه، أوضح أحمد زكريا، السيناتور المصري، رئيس مجلس إدارة الكلية البريطانية الدولية بالقاهرة -خلال مراسم توقيع الشراكة- أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في تطوير التعليم بمصر لاسيما في ضوء التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في المجال الثقافي والتعليمي، مضيفًا أن مصر أصبحت رائدة في مجال جذب المؤسسات التعليمية الأجنبية، لافتًا إلى أن توقيع الشراكة اليوم هو خطوة سيتبعها خطوات أخرى في التعاون مع المجموعة الفرنسية.

كانت أعلنت مجموعة أوديسي الفرنسية للتعليم الدولي (www.odyssey.education) عن اندماج الكلية البريطانية الدولية بالقاهرة (www.bicc.edu.eg) في شبكة مدارسها، وشهد السفير الفرنسي بالقاهرة مراسم التوقيع بين الجانبين.

وقال بيان صادر من السفارة الفرنسية بالقاهرة، إن لوك شاتيل، رئيس الأوديسة ووزير التعليم الفرنسي السابق، وأحمد سمير زكريا، السيناتور المصري، رئيس مجلس إدارة الكلية البريطانية الدولية بالقاهرة، وقعوا اتفاقيات التأسيس في مجموعة Odyssey في السفارة الفرنسية في مصر، بحضور مارك باريتي، سفير فرنسا.

وأضاف البيان: «تمثل هذه العملية التزام أوديسي بالتوسع في مصر، حيث الطلب على التعليم الدولي قوي بشكل خاص. كما أنها جزء من العلاقات الثقافية المتميزة بين فرنسا ومصر، والتي تقوم على شراكة قوية في مجالات التعاون الثقافي والتبادل التعليمي وتعزيز اللغة الفرنسية».

وتابع: «ستقوم Odyssey بتطوير إستراتيجيتها التعليمية في مصر، حيث تقدم مزيجًا من التميز الفرنسي والانفتاح الدولي والتعددية اللغوية التي تتناسب تمامًا مع توقعات الأسر المصرية التي ترغب في تزويد أطفالها بتعليم معترف به دوليًا».

وقال البيان: «استنادًا إلى حرم BICC والمرافق في القاهرة الجديدة، تخطط Odyssey لفتح مدرسة فرنسية جديدة في سبتمبر 2022 والتي ستوفر نقاط القوة التربوية للمجموعة: المناهج الفرنسية والتعليم الدولي بثلاث لغات (الفرنسية والإنجليزية والعربية) والابتكار التربوي. الكلية البريطانية الدولية بالقاهرة: تقع الكلية البريطانية الدولية بالقاهرة في حرم جامعي جديد وحديث في القاهرة الجديدة وترحب بأكثر من 400 طالب من الحضانة إلى المدرسة العليا. المدرسة لديها العديد من الاعتمادات الدولية التي تشهد على جودتها التعليمية (كامبريدج، COBIS). من خلال الانضمام إلى مجموعة Odyssey، تتخذ الكلية البريطانية الدولية بالقاهرة اتجاهًا استراتيجيًا سيمكنها من الحصول على دعم مجموعة دولية والديناميكيات التربوية لشبكة مدارسها الدولية، مع 16 مدرسة حول العالم (أوروبا وآسيا وأفريقيا). لتنفيذ مهمتها وتطوير BICC، ستعتمد Odyssey على طاقة مجتمعها التعليمي والإمداد.