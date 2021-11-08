89 إصابة بينهم سيدة حامل.. «زيكا» يتفشى في مدينة هندية

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تشهد مدينة كانبور الهندية تفشي حالات الإصابة بفيروس «زيكا»، حيث تم رصد 89 إصابة مؤكدة، بينهم 17 طفلًا وسيدة حامل.

وقال الدكتور نيبال سينج، كبير المسؤولين الطبيين في منطقة كانبور: «حدثت زيادة في حالات الإصابة بفيروس زيكا، وشكلت وزارة الصحة عدة فرق لاحتواء الانتشار»، مشيرًا إلى أن المسؤولين يولون اهتمامًا خاصًا للسيدة الحامل التي ثبت أنها مصابة، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز» الإنجليزية.

يشار إلى أنه تم رصد عدة حالات مصابة بفيروس «زيكا» في العديد من الولايات الهندية خلال السنوات الماضية، لكن رغم ذلك تشير السلطات إلى أن هذا كان أول تفشي في الولاية.

وتم رصد أول حالة مصابة بفيروس «زيكا» في المدينة يوم 23 أكتوبر الماضي، بينما تم حصر العدد الإجمالي خلال الأسبوع الماضي.