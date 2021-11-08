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«رويترز»: «جماعة مسلحة مدعومة من إيران نفذت الهجوم على الكاظمي»

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«رويترز»: «جماعة مسلحة مدعومة من إيران نفذت الهجوم على الكاظمي» «رويترز»: «جماعة مسلحة مدعومة من إيران نفذت الهجوم على الكاظمي»

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قال مسؤولون أمنيون ومصادر مقربة من الجماعات المسلحة، إن الهجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، نفذته جماعة مسلحة مدعومة من إيران.

وأضافت المصادر لـ«رويترز»، اليوم الاثنين، مشترطة عدم الكشف عن هويتها إن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.

وأحجم متحدث باسم جماعة مسلحة مدعومة من إيران عن التعليق على الهجوم والجهة التي نفذته. ولم يتسن الوصول بعد إلى جماعات أخرى مدعومة من إيران للحصول على تعليق كما لم يصدر تعليق بعد من حكومة طهران.

ونجا الكاظمي دون أن يصاب بأذى من الهجوم على مقر إقامته في بغداد والذي نُفذ بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات.

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