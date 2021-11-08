مع إنطلاقتها لأول مرة في دبي، حملة "Discover Europe Treasures" تلتقي بتجار التوابل الإقليميين لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق المحلية

★ ★ ★ ★ ★

تم الإعلان عن إقامة معرض حصري لعرض فوائد وطرق استخدام المنتجات الأوروبية، زعفران Krokos Kozanis PDO ومعجون البرقوق Magiun de prune Topoloveni PGI - وهما من أكثر المُنكهات الأوروبية رواجًا، وذلك في 9 نوفمبر في مقهى Airwerks، جميرا.

تم تنظيم العرض التقديمي الذي يحمل اسم Discover European Treasures "اكتشف كنوز أوروبا" خصيصًا للتجار والشركاء في المنطقة، وهو مخصص لرفع مستوى الوعي حول أهمية هذين المنتجين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تسليط الضوء على طرق استخدامهم المختلفة في المطبخ المحلي والعالمي.

يعد منتج Krokos Kozanis PDO عبارة عن المياسم الحمراء المجففة للزعفران الذي يزهر في فصل الخريف وهو من أغلى أنواع التوابل في العالم. كما يشتهر بصفاته المميزة كلونه ونكهته ورائحته الفريدة التي تشبه العسل.

أما Magiun de prune Topoloveni PGI فهو عبارة عن معجون مركز مصنوع من البرقوق الطازج والمتجانس، ويستخدم في النظام الغذائي للأشخاص من جميع الأعمار (ابتداءً من سن ستة أشهر)، ولمرضى السكري لاحتوائه على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (بناءً على توصية الطبيب المعالج).

سيكون الشيف علي من Airwerks حاضراً لعرض وشرح فوائد وطرق استخدام تلك المنتجات. سيتم تمثيل Krokos Kozanis PDO من قبل جمعية الزعفران التعاونية من اليونان كمنظمة تجارية، بينما سيتم تمثيل Plum Magiun Topoloveni PGI من قبل SONIMPEX TOPOLOVENI من رومانيا، وهي جمعية مكونة من المنظمات والمنتجين التي تعد المنتج والتاجر الوحيد المسجل لـ Magiun de prune Topoloveni PGI.

يعد هذا العرض جزءاً من حملة الاتحاد الأوروبي لضمان مستوى عالٍ من الحماية لصحة الإنسان ومصالح المستهلكين المتعلقة بالأغذية، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا التنوع والأداء الفعال للسوق الداخلي. "اكتشف كنوز أوروبا" Discover European Treasures هي حملة ممولة بدعم من الاتحاد الأوروبي.