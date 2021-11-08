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أمير الكويت يصدر عفوا عن بعض المحكومين

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القيادة تهنئ كمبوديا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة، إلى ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده....

68ef638041.jpg الرياض : الوطن
01d176e619.jpg03 ربيع الثاني 1443 هـ

الكاظمي: نعرف مرتكبي جريمة محاولة الاغتيال وسنكشفهم

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم، في بيان نشره مكتبه الإعلامي «نعرف مرتكبي جريمة محاولة الاغتيال وسنكشفهم، ولا...

icon-byline.pngبغداد الوكالات
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسة استثنائية

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم، جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في...

icon-byline.pngبغداد الوكالات
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

بلينكن يعد محاولة الاغتيال اعتداء على العراق وسيادته

ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب عن «غضبه وقلقه العميقين» من حادث...

icon-byline.pngبغداد: الوكالات
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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