أمير الكويت يصدر عفوا عن بعض المحكومين
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة، إلى ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده....
الرياض : الوطن
03 ربيع الثاني 1443 هـ
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم، في بيان نشره مكتبه الإعلامي «نعرف مرتكبي جريمة محاولة الاغتيال وسنكشفهم، ولا...
بغداد الوكالات
02 ربيع الثاني 1443 هـ
عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم، جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في...
بغداد الوكالات
02 ربيع الثاني 1443 هـ
ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب عن «غضبه وقلقه العميقين» من حادث...
بغداد: الوكالات
02 ربيع الثاني 1443 هـ