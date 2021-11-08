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محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء المقر الرئيسي للبريد بشارع عبد السلام عارف

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محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء المقر الرئيسي للبريد بشارع عبد السلام عارف محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء المقر الرئيسي للبريد بشارع عبد السلام عارف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في مشروع إنشاء المقر الرئيسي لفرع هيئة البريد بشارع عبدالسلام عارف، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات ونسب الإنجاز.

وتابع المحافظ سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع الذي يتم تنفيذه، ضمن خطة وزارة الاتصالات لتطوير مراكز البريد وتحويلها لمراكز بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة المتطورة، بهدف تقديم خدمات متميزة وبشكل ميسرمع توفير سبل الراحة للمواطنين المترديين عليها، وبما يتواكب مع تطورات العصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واستمع المحافظ لعرض موجز، عن المشروع الذي يقام على نفس مساحة المبنى القديم«بعد هدمه»، إذ يضم الدور الأول بالمبنى الجاري إنشاؤه مكتب بريد متطور يقدم كافة الخدمات البريدية والمالية المتنوعة، وسيتم تزويد بعدد 2 ماكينة صراف آلي،فيما ستشمل باقى أدوار المبنى العلوية: ووحدات إدارية تشرف على جميع المكاتب وفروع البريد على مستوى المحافظة، وتشمل الشؤون المالية والتوفيرية والبريدية والدعم الفني، وقد بلغت نسبة التنفيذ نحو 40%.

محافظ بنى سويف يتفقد انشاء اكبر مكتب بريد فى الصعيد
محافظ بنى سويف يتفقد انشاء اكبر مكتب بريد فى الصعيد
محافظ بنى سويف يتفقد انشاء اكبر مكتب بريد فى الصعيد
محافظ بنى سويف يتفقد انشاء اكبر مكتب بريد فى الصعيد

المصرى اليوم

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