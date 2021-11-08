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وزير الزراعة يعلن فتح السوق الصيني أمام صادرات من الرمان

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وزير الزراعة يعلن فتح السوق الصيني أمام صادرات مصر من الرمان وزير الزراعة يعلن فتح السوق الصيني أمام صادرات من الرمان

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أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، عن فتح السوق الصيني أمام صادرات من الرمان، وذلك وفقًا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري.

وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن الصين تعتبر أحد أهم الأسواق التي كان هناك اهتمام بدراستها نظرًا لارتفاع كثافتها السكانية وزيادة معدل استيرادها من الخضار والفاكهة المصرية الطازجة، كما أن الرمان أحد أهم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والتي يتم تصديرها سنويًا بما يزيد عن 100 ألف طن سنويًا.

وأضاف «القصير» موافقة الصين جاءت بعد مفاوضات فنية وتبادل المعلومات والإجراءات لفترة طويلة وإتمام زيارة فنية من خبراء الحجر الزراعي الصيني لمعرفة المنظومة الرقابية والإجراءات الحجرية التي يفرضها الحجر الزراعي المصري على صادرات الرمان.

ومن ناحيته قال «العطار» ان الصين أحد أكبر المستوردين في العالم وأنه تم إعداد مذكرة تفاهم تنظم كل القواعد الحجرية التي سوف يتم التصدير بناءا عليها تمهيدا لتوقيع بين الطرفين للبدء في التصدير.

جدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت الـ5 مليون طن هذا العام بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

المصرى اليوم

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